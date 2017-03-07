(Görüntülü Haber) Vali Tuna, öğrencilerle film izledi

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, Siverek'te öğrencilerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan?ın yaşamını konu alan 'Reis' filmini izledi.İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Cumhurun Gençleri Cumhurun Reisi ile tanışıyor' projesi kapsamında ilçede lise son sınıfta eğitim gören 2568 öğrenci YGS sınavı öncesi ücretsiz olarak Reis filmini izlemeye başladı.Sinema salonuna giden öğrenciler Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile birlikte film izledi. Kendisi de ilk kez öğrencilerle birlikte film izleyen Vali Tuna, "Recep Tayip Erdoğan?ın hayat hikayesini izledik. Allah isterse insanı en alttan en yükseğe çıkarabiliyorö dedi.