(Görüntülü Haber) Vali Tuna, kanaat önderleriyle buluştu

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, Ceylanpınar?da kanaat önderleriyle bir araya geldi. Vali Güngör Azim Tuna başkanlığında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya; Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Bayol ile kanaat önderleri katıldı. Vali Tuna, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ile hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Nisan ayında yapılacak olan halk oylamasıyla kritik bir süreci daha geçiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetim sistemine ilişkin olarak devletin yönetimini daha da güçlendirerek kendi iradesini kullanarak hem parlamentosunu hem devlet başkanını seçerek ülkenin daha istikrarlı ve huzurlu bir yönetime kavuşmasıyla birlikte bu zamana kadar yapamadığı atılımları bundan sonra daha rahat bir şekilde yapacak. Ülkemizin 2023 ve daha sonraki hedefleri ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmesi noktasındaki hedeflerine ulaşmada büyük bir dönemeci de geçmiş olacaktır diye konuştu.