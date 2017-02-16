(Görüntülü Haber) Vali Tuna, çadır kenti ziyaret etti

Şafak Sağ-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, 22 bin Suriyeli mültecinin barındığı Tel Hammut çadır kentini ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Tel Hamut Çadır kentini ziyaret ederek eğitim merkezlerinde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 22 bin Suriyeli mültecinin barındığı çadır kenti gezen Vali Tuna, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Uzun'un da katıldığı ziyarette Vali Tuna?ya karakalem tablo hediye edildi. Kendisini karşılamaya gelen çocuklara şeker ikram eden Vali Tuna, ?Çocuklarımız burada okuyorlar, kadınlarımız burada sosyal ve kültürel faaliyetlere katılıyorlar. Burada on bir tane mahalle var. Buralarda yaşayan insanlar kendi muhtarlarını seçebiliyorlar. Devletimizin katkılarıyla güzel ve huzurlu bir ortamda insana yakışır hizmet alarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Kendileriyle de görüştüğümüzde hiçbir şikâyetlerinin olmadığını gördük. Bu çocukları kendi çocuklarımız gibi yetiştireceğiz. Hem Türkçeyi iyi öğrenecekler, hem bir beceri kazanacaklar. Onlar artık bizim de çocuklarımızdır" diye konuştu.