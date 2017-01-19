(Görüntülü Haber) Vali Toprak: Hakkari dağları bu gençlerle güzelleşecek

HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelip kayak yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 1975'ten beri kayak sporu yaptığını, bu sporu Hakkari'nin karlı dağlarında yapmanın insanda farklı bir heyecana neden olduğunu söyledi. Vali Toprak, "Bu dağlar artık gençlerle güzelleşecek. Kayağı sadece spor olarak tanımlamamak gerekir. Kayak sporuyla tabiatla da barışık oluyorsunuz. Bu heyecanı yaşamak isteyenler gelip Hakkarimizin bu güzelliklerini görsünler" dedi. Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından geliştirilen ' Sağlıklı bir gelecek sporla gelecek' projesi kapsamında kent merkezindeki 17 İlk ve Orta okulunda okuyan 5 bin 100 öğrenciye haftanın 5 günü gruplar halinde kayak eğitimi veriliyor. Çeşitli okullardan 7 öğretmen ve 3 antrenör tarafından verilen kayak eğitiminde, öğrencilere Milli Eğitim ve Gençlik Hizletleri Spor il Müdürlükleri tarafından kiralanan araçlarlar getirilip götürülerken, kayak kursuna katılan öğrencilerin öğle yemekleri de Hakkari Valiliği tarafından karşılanıyor. Valiliğin, öğrencilerin kayak malzemeleri için 90 bin TL, yemek masrafları için 17 bin TL destekte bulunduğu belirtildi. KAYAKÇI VALİ Merga Bütan kayak merkezinde kayak eğitimi gören öğrencileri ziyaret eden Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, daha sonra zirveye çıkarak yaptığı kayak gösterisi ile profesyonel kayakçılara adeta taş çıkarttı. 1975 yılından beri kayak yaptığını anlatan Vali Toprak, kayağın sadece spor olarak adlandırılmaması gerektiğini belirterek," Kayak sporu ile aynı zamanda tabiatla barışık hale geliyorsunuz. Karla, temizle havayla, adrealinle, kültür- fizik hepsinin bir arada olduğu bir spor. Onun için ben bütün kayakseverleri de Hakkariye gelip görmelerini gerçekten Alplerde göremeyecekleri manzalarla karşılaşmalarını istiyorum ve bütün kayatseverleri Hakkarimize davet ediyorum. Geldikleri zaman bana hak verecekler. Geçen hafta Erzincan'da A grubu yarışmaları oldu. 23 sporcu gönderdik. Bunların 10'u madalya aldılar.Bu tesisleri genişletildiğimizde bu gençlerin neler yapabileceklerini hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur" dedi. Hakkari Valisi Toprak, Hakkarili gençlerin standandartların üzerinde bir yeteneğe sahip olduklarını da belirterek, şöyle devam etti: "Biz de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü bu işe ortak etmek üzere Valiliğimiz tarafından ciddi bir proje başlattık. Geçen yıl hafta sonları çalışan kayak merkezimizi haftanın 7 günü çalıştırmak sureti ile hafta içi hergün 60 öğrencimizi buraya getirerek eğitime tabi tutuyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza burada aynı zamanda öğle yemeğini de biz veriyoruz. Bu sene çocuklarımız için 60 adet kayak takımı aldık. Gelip gördüğümüzde bizi en çok sevindiren, mutlu eden ise gençlerimizin, çocuklarımızın 5-6 saat kurs almalarına rağmen halen yeni gelmiş gibi kayak aşkı taşımaları, spora devam etmek istemeleri bizi gerçekten çok sevindiriyor. Burada bulunan çocukların hemen hemen yüzde 95'i kayak merkezine ilk defa geliyorlar, ayaklarına ilk defa kayak taktılar. Buna rağmen 'hanginiz daha çok bu işi sevdiniz' dediğimde hepsi birbiri ile yarışır halde parmak kaldırıyorlar. Bu işe devam edeceklerini ve kayakçı olmak istediklerini söylüyorlar. İnşallah geleceğimizin milli sporcuları, kayak antrenörleri, kayak hocaları, bu dağların inşallah fatihleri olacak gençlerimiz. Türkiye'nin en gözde sporcuları olacaklar. Çocuklarımızı servis araçlarımızla sabah getiriyoruz, öğle yemeklerini de verip akşam gönderiyoruz" dedi. Kayak eğitimi gören öğrenciler ise kendilerine bu imkanı sağlayan Hakkari Valisi Cüneyit orhan Toprak ve ve diğer yetkililere teşekkür etti.