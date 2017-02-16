(Görüntülü Haber) Vali Toprak, engelli çocuklarla kahvaltı yaptı

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan 'Yalnız değilsiniz' projesi kapsamında Hakkari Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören engelli çocuklara verilen kahvaltıya katıldı. Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören 40'a yakın çocuk, kent merkezindeki bir kafede biraraya geldi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr.Funda Toprak, Hakkari il Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, engelli çocuklar ve öğretmenlerinin katıldığı kahvaltıda, bazı engelli çocuklar yanlarında oturdukları polislerin şapkasını takarak Vali Toprak ve beraberindekilere asker selamı verdi. SEVİNÇTEN AĞLAYAN ENGELLİ KIZI VALİ VE EŞİ TESELLİ ETTİ Kahvaltının ardından çocuklar, oyun parkına geçti ve burada kanka polislerle birlikte gönüllerince eğlendi. Bu arada gözyaşlarına hakim olamayan bir kız çocuğunu ise Vali Toprak ve eşi Funda Toprak teselli etti. Yapılan etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Toprak, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikle çocukların gönüllerince eğlendiğini söyledi. Vali Toprak, "Hakkari'de mutlu bir sabah yaşıyoruz. Çocuklarımızla birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Onların yüzündeki sevinci, heyecanı, mutluluğu gördük. Kahvaltı programının devamında da yine Emniyet teşkilatımızın çabalarıyla temin etmiş olduğumuz oyuncaklarımızı bu yavrularımıza verdik. Onların ne kadar mutlu oluklarını siz de gördünüz .Bildiğiniz gibi bu yavrularımız sabah 08.30 da servislerle bakıcılarıyla beraber eğitim okulumuza geliyorlar. Burada hayatlarını en güzel şekilde, en rahat şekilde devam ettirecek becerileri kazanıyorlar. Bunun yanında el işi gibi her türlü çalışmayı yaparak zihinsel gelişimlerini de sürdürüyorlar, sosyalleşiyorlar. Bizler de bu ilin yöneticileri olarak bu yavrularımızı böyle mutlu ve sevinçli gördükçe öğretmenlerinin de gayretlerini, çabalarını kendi evlatlarından ayırmayacak derecede sevgilerini gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.