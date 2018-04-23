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(Görüntülü Haber) Vali Şahin koltuğunu 8. sınıf öğrencisine devretti

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü'ye bıraktı. Valilik makamına oturan Tütüncü, İstanbul'da çocuklar için...

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü'ye bıraktı. Valilik makamına oturan Tütüncü, İstanbul'da çocuklar için park ve çocuk oyun alanlarının yeterli olmadığını belirterek, "Bunları artırmamız gerekiyor. Çünkü bugün çocuklarımız istedikleri gibi dışarı çıkıp oynayamıyorlar" dedi. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker Ortaokulu öğrencileri İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti. Öğrencileri kapıda karşılayan Vali Şahin, koltuğunu sembolik olarak bir süreliğine 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü'ye devretti. 

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Tütüncü, 23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan eden bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, bunun için başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere saygıyla andığını dile getirdi.  


 

OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ MESAJI

Valilik görevi kapsamında yapacaklarını anlatan Sahra Tütüncü, "Okuma yazma seferberliği projesinin ilimizdeki uygulama sürecinin takipçisi olacağım. Bu proje ile okuma yazma konusunda büyük bir açığın kapatılacağı kanaatindeyim. Bağımlılıkla ilgili başlatılan mücadelenin de destekçisi olacağım" dedi. 


 

"SOKAK HAYVANLARININ ŞEHİRDE YAŞAMLARI ÇOK ZOR"

Sahra Tütüncü, İstanbul'un en büyük sorunu olan trafiğin ise raylı sistem projelerinin hayata geçirilmesi ve toplum taşıma kullanımıyla çözüleceğine olan inancını dile getirdi. İstanbul'daki sokak hayvanlarının yaşam koşullarına da değinen Tütüncü, şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarının şehirde yaşamları çok zor. Hem yaz hem kış aylarında onlar için sokaklara su ve mama koyalım. Daha fazla ağaçlandırma da yapmalıyız. Çocuklar için park ve çocuk oyun alanları yeterli değil. Bunları artırmamız gerekiyor. Çünkü bugün çocuklarımız istedikleri gibi dışarı çıkıp oynayamıyorlar. Daha rahat oynayabilecekleri yerler olması gerekiyor."

Vasip Şahin de Sahra Tütüncü ile diğer öğrencilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, bayramlarını kutladı. Vali Şahin, konuşmaların ardından öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

 

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