(Görüntülü Haber) Vali Şahin'den yılbaşı ve Tuzla açıklaması (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yılbaşı önlemleri ile Tuzla'da koku paniği soruşturmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, yılbaşı için tüm önlemlerin alındığını belirtti. Vali Şahin, "37 bin polis ve 4 bin jandarma görev yapacak" dedi. Tuzla'daki koku paniği soruşturmasıyla ilgili de konuşan Şahin, "Şu ana kadar kesin tespit edilen birşey yok" dedi. Şahin, eldeki veriler doğrultusunda çalışmaların sürüdüğünü ifade etti.