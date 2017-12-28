Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yılbaşı önlemleri ile Tuzla'da koku paniği soruşturmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, yılbaşı için tüm önlemlerin alındığını belirtti. Vali Şahin, "37 bin polis ve 4 bin jandarma görev yapacak" dedi. Tuzla'daki koku paniği soruşturmasıyla ilgili de konuşan Şahin, "Şu ana kadar kesin tespit edilen birşey yok" dedi. Şahin, eldeki veriler doğrultusunda çalışmaların sürüdüğünü ifade etti.
(Görüntülü Haber) Vali Şahin'den yılbaşı ve Tuzla açıklaması (1)
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yılbaşı önlemleri ile Tuzla'da koku paniği soruşturmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, yılbaşı için...
28 Aralık 2017 Perşembe 11:16
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.