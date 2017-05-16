(Görüntülü Haber) Vali Şahin açıkladı, İstanbul'da 324 bin 550 ek istihdam

Özgür ALTUNCU - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () İSTANBUL Valisi Vasip Şahin istihdam seferberliği kapsamında İstanbul'da ek 324 bin 550 kişiye istihdam sağlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine hemen harekete geçtiklerini açıklayan Şahin, "Biz 500 bin hedefi koyduk İstanbul olarak bu kampanyada. Bu hedefimizin üçte ikisini yakaladığımız gösteriyor. Bu anlamda bütün işadamlarımıza, sanayicilerimize istihdam sağlayan tüm kuruluşlara ve kişilere teşekkür ediyorum" dedi. VALİDEN ÖZEL TEŞEKKÜR Her hafta düzenli olarak il istihdam kampanyasını yürütecek komisyonu topladıklarını söyleyen Şahin, "Bu düzenli toplantılarda her hafta gelinen nokta ve yapılabilecek başka neler var. Onlar konuşuldu ve alınan kararlar uygulamaya sokuldu. İstanbul'da 11 bin 700 ev ve işyeri ziyareti yapıldı. Ayrıca 300 civarında STK ve meslek kuruluşlarımıza yönelik konferanslar, seminerler, bilgilendirme toplantıları, sağlanan teşvikler ve kolaylıklar anlatıldı. Bunun da biz çok büyük etkilerini İstanbul'da yaşadık. İnşallah biz bu hedefimizi yıl sonu itibariyle aşmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. TATBİKATTAN SONRA KONUŞTU Bu arada İstanbul Valisi Vasip Şahin bu açıklamayı, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal'daki binasında gerçekleştirilen Afet tatbikatına katıldıktan sonra yaptı. AFET HAZIRLIKLARI TATBİKAT İLE DENENDİ Basının tatbikat başında kısa bir görüntü almasına izin verildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in de katıldığı tatbikatta muhtemel bir afet ve acil durum halinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile yerel düzey hizmet kurumları ve destek il valilikleri arasındaki koordinasyon, işbirliği ve çalışma esaslarını geliştirmek, il afet ve acil durum yönetimi merkezine, afet ve acil durumlarını yönetebilme imkan ve kabiliyetinin kazandırılması ve geliştirilmesiyle İstanbul Afet Müdahale planında görevli personelinin eğitilmesiyle meydana gelebilecek sorunların en aza indirilmesi; hazırlıklı olunması ve hazırlıkları denendi.