(Görüntülü Haber) Vali, puhu kuşunu doğaya bıraktı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, () - ARDAHAN’ın Göle İlçesi'nde kanadından yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi edildikten sonra Vali İbrahim Özefe tarafından doğaya bırakıldı. Göle'de bulunan ve kanadından yaralı olduğu için uçamayan puhu kuşunun, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek'in teslim ettiği kuş, Vali İbrahim Özefe tarafından Kent Ormanı'nda doğaya salındı. Vali Özefe, rahatlıkta uçan puhu kuşunun doğaya bırakılmasıyla ilgili olarak, şunları söyledi: "Tabiatın güzel kuşlarından biri olan puhu kuşu, geçen 6 Şubat günü, Göle İlçes'inde yaralı bir şekilde bulunmuş. Vatandaşlar yaralı kuşu Orman ve Şu İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmiş. Kanadından yaralı olan ve uçamayan puhu kuşunu Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdik. Burada tedavisi tamamlandı. Şimdi tabiata bırakacağız. Bu vesile ile tabiata ve yabani yaşama duyarlı vatandaşlara teşekkür ediyorum. Ardahan bu konuda çok duyarlı. Dünyayı ve doğayı bu canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Çıldır, Aktaş göllerimiz ve Putka sulak alanlarımız var. 50’nin üzerinde göçmen kuş çeşidi buralarda barınıyor. Bu kuşlar bizlerin zenginliği. Bu zenginliğimize saygı duymalı sahip çıkmalıyız."