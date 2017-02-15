(Görüntülü Haber) Vali Kerem Al, El Bab'da yaralanan uzman çavuşu ziyaret etti

OSMANİYE, () OSMANİYE Valisi Kerem Al El Bab'da Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekâtı sırasında Türk askerlerinin bulunduğu binaya kazaen bomba isabet etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Emrah Akkuş?u Osmaniye?nin Bahçe ilçesindeki evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Yaralı Uzman Çavuş?a gerçekleştirilen geçmiş olsun ziyaretinde Vali Kerem Al?ın yanı sıra Ak Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz da bulundu. Yaralı Uzman Çavuş Emrah Akkuş ile bir süre sohbet ederek, durumu hakkında bilgi alan Vali Kerem Al, bu vesile ile yaralı tüm askerlere acil şifalar, şehit olan askerlere de Allah'tan rahmet diledi. Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ve diğer protokol mensupları da Uzman Çavuş Emrah Akkuş?a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.