(Görüntülü Haber) Vali, Kemer'i ziyaret etti

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Kemer İlçesi'ni ziyaret etti. Vali Karaloğlu, kaymakamlığın yanı sıra Idyros Antik Kenti, Turizm Eğitim Merkezi (TUREM), Polis Merkez Amirliği MOBESE Merkezi ve Selçuklu Av Köşkü'nde incelemelerde bulundu. Vali Münir Karaloğlu, Kemer'de bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Karaloğlu'na Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Ak Parti İlçe Başkanı Halit Çilengir eşlik etti. 'ÇOCUK SOKAKTA BAŞIBOŞ DOLAŞMAYACAK' Vali Karaloğlu, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan'dan ilçe hakkında bilgi alarak, yapılan ve yapılması planlanan projeleri dinledi. Yaz tatilinde öğrenciler için ne gibi faaliyetler yapılacağını soran Vali Karaoğlu, bölgede 3 kurumun ortak çalışarak yaz okulları açmasını istedi. Vali Karaoğlu, "Yaz geliyor, 1 ay sonra okullar tatil. Özellikle yaz spor okullarında Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Müftülük ortak program yapacak. Çocuklar sabahtan öğleye kadar camiye gider, öğleden sonra mutlaka bir spor branşına gidecek. Yani camiye giden çocuğu sporla, spora giden çocuğu camiyle buluşturacağız. Buna dönük bu 3 grubu beraber çalıştıracaksınız. Yani çocukların kaliteli zaman geçirmesini sağlayacağız. Çocuk sokakta başıboş dolaşmayacak. Yani gidecek bir antrenörün denetiminde, gözetiminde sporunu öğrenecek, gelecek camide bir hocanın, rehberin önünde dini bilgisini alacak" dedi. İlçedeki güvenlik konusunda da bilgi alan Karaloğlu, özellikle gece hayatında güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. '2 MİLYON LİRALIK BAKIMA İHTİYAÇ VAR' Daha sonra Idyros Antik Kenti, TUREM, Polis Merkez Amirliği MOBESE Merkezi ve Selçuklu Av Köşkü'nü gezen Vali Karaloğlu, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Selçuklu Av Köşkü'nde gazetecilere açıklama yapan Vali Karaloğlu, TUREM binasının Denizcilik Fakültesi'ne çevrilmesi için yaklaşık 2 milyon liralık bir bakıma ihtiyaç duyulduğunu, konu hakkında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile telefonda bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. 2 milyon lirayı Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga'nın dernek olarak vereceğini ifade eden Karaloğlu, binayı bu sene yetiştirmek istediklerini kaydetti. Kemer'de denizcilik fakültesinden çok, deniz turizmine yönelik bölümler olmasını istediklerini aktaran Karaloğlu, 35'er kişilik 32 derslik bulunan mevcut binanın Denizcilik Fakültesi'nin ihtiyacını gidereceğini anlattı. 'KEMER BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR EVİ GİBİ OLACAK' MOBESE Merkezi'ni ziyaret ettiklerini hatırlatan Karaloğlu, ilçeye gelen misafirlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak istediklerini vurguladı. Karaloğlu, "Kemer'de MOBESE kameraları yenilenmiş ama Antalya genelinde bütün kameraların ve plaka tanıma sistemlerinin yenilenmesiyle ilgili savunma sanayisiyle yürüttüğümüz bir proje var. Haziran-temmuz gibi Kemer 'biri bizi gözetliyor evi' gibi olacak. Jandarma bölgelerindeki kameralar üzerinde de çalışıyoruz" diye konuştu. IDYROS VE AV KÖŞKÜ TURİZME KAZANDIRILACAK Idyros Antik Kenti ve Selçuklu Av Köşkü'nün de turizme kazandırılacağını belirten Vali Karaloğlu, şöyle dedi: "Kemer, nüfusu yatak kapasitesinin 2.5 katı olan en önemli turizm merkezlerinden biri. Kayıtlı 109 bin yatağı bulunuyor. Idyros Antik Kenti ilçenin merkezinde yer alıyor. Antalya Müzesi başkanlığında antik kentte bu sene kazılara başlayacağız. Turizm için ziyarete açmak adına yapılması gerekenleri yapacağız. Eylül ayına kadar tamamlayacaklar. Kalan iş olursa gelecek sene devam ederiz. Selçuklu Av Köşkü, Selçuklu Devleti'nin 13'üncü yüzyılda yaptırdığı önemli eserlerden biri. Bu tarihi eserler bazen basında gereksiz şekilde gündeme geliyor. Bu konular çok fazla ihtisas istiyor. Burayı ayağa kaldıracağız. Şu anda burayla ilgili proje söz konusu. Müteahhit var ama işe başlaması için bilim kurulunun onay vermesi gerekiyor. Burası tescilli bir yapı. Kurul ne derse biz ona göre burayı ayağa kaldıracağız. Antalya'da avcılık önemli ama av müzesi yok. Burayı av müzesi olarak da düşünebiliriz." Vali Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Kındılçeşme Günübirlik Kamp Alanı'nda da incelemelerde bulundu.