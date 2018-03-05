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(Görüntülü Haber) Vali, jandarma erin Türk bayrağı hassasiyetini ödüllendirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BOLU Dağı Bakacak mevkiinde cuma günü meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan araçtan düşen ve çalılara takılan Türk bayrağını alarak göğsüne koyan Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli er...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BOLU Dağı Bakacak mevkiinde cuma günü meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan araçtan düşen ve çalılara takılan Türk bayrağını alarak göğsüne koyan Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli er Ali Yalçınkaya, Düzce Valisi Zülkif Dağlı tarafından ödüllendirildi.Vali Dağlı, er Yalçınkaya'ya teşekkür belgesi verdi, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Bolu’dan Düzce'ye taziye ziyaretine giden anne ve oğlun içinde bulunduğu araç yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanmış ve araçta bulunan Türk bayrağı ise düşerek çalılara takılmıştı. Kaza bölgesine asayiş kontrolü için giden Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma er Ali Yalçınkaya ise kaza alanına inmeden önce çalılara takılan bayrağı görerek, çalılardan kurtardıktan sonra özenle katlayarak göğsüne koymuştu.

Jandarma erin bu hareketini yapılan haberlerden gören Düzce Valisi Zülkif Dağlı, hemen harekete geçti. Vali Dağlı, makamında ağırladığı er Yalçınkaya’ya teşekkür belgesi ile Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Vali Dağlı, "Jandarma personelimiz Ali Yalçınkaya’nın yaptığını basında görünce en azından kendisini bir görelim bir ödüllendirelim dedik. Kaza yapan bir aracın arkasında ki yere düşen Türk bayrağını alıyor. Olması gereken yere koyuyor. Bu manada kendisini tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Bayrağımızı hiçbir zaman yerde bıraktırmayacağız. Afrin’deki mücadele eden silahlı kuvvetlerimize de başarılar diliyoruz. Bu mücadele en son terörist bitene kadar devam edecek. Ali Yalçınkaya kardeşimiz de yaptığı hareketle oradaki askerlerimizle kalplerin aynı olduğunu göstermiş oldu” dedi.

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