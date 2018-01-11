(Görüntülü Haber) Vali Güzeloğlu: Diyarbakır'da 2017 yılında 44 bombalı araç ele geçirildi 1

DİYARBAKIR Valisi, Hasan Basri Güzeloğlu, güvenlik güçlerinin geçen yıl il genelinde düzenledikleri terör operasyonlarında kullanılmaya hazır 44 bombalı araçn ele geçirildiğini açıkladı. Vali Güzeloğlu, "Ele geçirilen 44 motorlu araç, ilimiz ve ülkemizde eylem amaçlı kullanılması için hazırlanan araçlardır. Arkadaşlarımız çok başarı çalışmayla bunlar yakalandı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda böylesi ihanet eyleminin yaşanmamasına dönük çok büyük bir başarı elde edildi" dedi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Kotumanı Tuğgeneral Ali Demir'in katılımıyla, 2017 yılı genel güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı. 2017 yılında terör operasyonları, uyuşturcuyla mücadele, güvenlik alanında yürütülen çalışmaları anlatan Vali Güzeloğlu, bombalı saldırılarda kullanılması için hazırlanan 44 motorlu aracın ele geçirildiğini söyledi. Ele geçirilen bu araçların Diyarbakır ve ülke genelinde eylem amaçlı kullanılması için hazırlanan araçlar olduğunu ifade eden Vali Güzeloğlu, şöyle dedi: "Arkadaşlarımızın çok başarı çalışmasıyla bunlar yakalandı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda böylesi ihanet eyleminin yaşanmamasına dönük çok büyük bir başarı elde edildi. Bu kararlılığımız devam edecektir. Diyarbakır'ın geneliyle ilgili bütün değerlendirmeler göstermektedir ki, 2017 yılında her köşesine bu anlamda, geçmişteki algıları uyuşturucudan teröre kadar kullanılan her bölgesine devletimiz hakimdir ve kontrolü elindedir." "TERÖR OPERASYONLARININ ORANI ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 378 ARTTI" Geçen yıl içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, 2016 yılında 973 olan operasyon sayısının 2017 yılında yüzde 378'lik bir artışla 3 bin 677'ye ulaştığını söyledi. Polis ve jandarma ekiplerinin geçen yıl yaptıkları operasyonlarda 98 PKK'lının etkesiz hale getirildiğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu: "2017 yılı polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 74'ü ölü, 19'u sağ ve 5'i teslim olmak üzere toplam 98 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bu örgüt mensupları arasında, sözde orta saha sorumlusu, orta saha muhaberecisi, Şenyayla alan sorumlusu, Şenyayla YJA-Star (Terör örgütü PKK'nın kadın kolu) sorumlusu, Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı'nın gri renkli arananlar listesinde yer alan teröristler de bulunmaktadır. Ayrıca bu operasyonlarda teröristlerce kullanılan 280 sığınak, 50 adet doğal mağara ve 21 avcı boy çukuru tespit edilmeye müteakip tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Terör örgüt mensuplarınca, yağmalanma sonrasında bombalı araç saldırısı eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 44 motorlu taşıt ele geçirilmiştir. 3 bin 999 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup; bunlardan 643'ü tutuklanmıştır." "PKK SORUŞTURMASINDA 523 KAMU ÇALIŞANI İHRAÇ EDİLDİ" Vali Güzeloğlu, 2017 yılı içerisinde PKK/KCK ve diğer terör örgütleri ile ilgili olarak kamu kurumlarında yapılan idari soruşturmalar kapsamında Diyarbakır'daki kamu kurumlarından 473 personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını belirterek, şöyle konuştu: "Yıl içerisinde toplam 523 personel kamu görevinden ihraç edildi. İçişleri Bakanlığımızca yapılan soruşturmalar neticesinde ilimizde görevden alınan Belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapılan Belediyelerde görevli olup terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen personele yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; İlimiz genelinde 497 mahalli idareler personeli kamu görevinden ihraç edilmiş olup bunlardan 185 tanesi 2016 yılında çıkarılan 677 sayılı KHK ile 312 tanesi ise 2017 yılında çıkarılan 692 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmişlerdir." "2 BİN 301 FETÖ MUNSUBU PERSONEL KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞ" 15 Temmuz darbesi girişiminin ardından Diyarbakır'da FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 2 bin 301 kişi kamu görevlisinin ihraç edildiğini de dile getirerek, şöyle devam etti: "2017 yılı içerisinde FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yapılan idari soruşturmalar kapsamında ilimiz kurumlarından toplam 639 personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış, yıl içerisinde 444 personel kamu görevinden ihraç edilmiştir. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından devletimizi ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün şer odaklarına karşı günümüze kadar yapılan mücadele kapsamında ilimiz kurumlarından FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yapılan idari soruşturmalar kapsamında 3 bin 267 personel hakkında idari işlem yapılmış, bunlardan 2 bin 301 personel kamu görevinden ihraç edilmiş, 966 personelin ise idari soruşturmaları halen devam etmekte olup görevden uzaklaştırma tedbirleri devam etmektedir." "PKK VE FETÖ'NÜN FİNANS KAYNAKLAR KURUTULDU" Vali Güzeloğlu, güvenlik güçlerinin PKK ve FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda, önemli başarılar elde edildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden elde edilen örgütsel dokümanların incelenmesi neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca, terörizmin finansmanı bağlamında, insan gücü, silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile terörist eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin TL, 474 bin 900 dolar ve 50 bin euro para alınması ya da anılan şahıs ve şirketlerce PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardımda bulunulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, davet edilerek çağırılan 65 şahıs, şirket şüphelisinden 14 kişi tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 51 şahıs serbest bırakılmıştır. Ayrıca PKK'nın finans kaynaklarıyla ile mücadele kapsamında 5 şirketin FETÖ'nün finans kaynaklarıyla mücadele kapsamında da 11 şirketin mal varlıkları ile şirket yönetimlerine denetim kayyumu atanması sonrasında, terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda etkili ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir." "UYUŞTURUCU EKİM ALANLARI YÜZDE 90 ORANINDA AZALDI" Vali Güzeloğlu, polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturcuyla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarla uyuşturucu ekim alanında yüzde 90 oranında bir azalma olduğunu da ifade ederek, şöyle devam etti: "Güvenlik kuvvetlerimizin 2017 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya organizasyonlara yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında, 7 milyon 772 bin 77 kök kenevir bitkisi, 47 bin 48 kilo kubar esrar, 72 bin 247 kilo toz esrar maddesi ile çeşitli miktarlarda eroin, kokain, metamfetamin, ecstasy, sentetik ecza gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri 3 milyar 820 milyon 140 bin 875 liradır. Ayrıca bu operasyonlarda 2 bin 96 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup; bunlardan 531'i tutuklanmış, 214'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 565'i serbest bırakılmıştır. 2016 yılı içerisinde ele geçirilen kenevir bitkilerinin 4 bin 843 dönümlük alana ekildiği 2017 yılı içerisinde bu alanın 504 dönüme düştüğü tespit edilmiş, kenevir ekimi yapılan bölgelerde 2016 yılına göre yüzde 90 oranında azalma meydana geldiği görülmüştür. Uyuşturucu yakalanması oranı da geçen yıla göre çok ciddi bir artış sağlanmıştır."