(Görüntülü Haber) Vali Erin'den BM Temsilcisi'ne: Hiçbir şeyden korkmuyoruz

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu adına yapılan merkezin açılışında batı ülkelerinin tutumunu eleştiren Vali Abdullah Erin, törende bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini'in yüzüne bakarak, "Afrin'de, o depolardaki silahları gördünüz. O silahların hangi ülkenin imalatı olduğunu gördük. Yazıklar olsun. Ondan sonra demokrasiden, insan haklarından, barıştan bahsedeceksiniz. Bunu artık bu millet ve yeryüzündeki insanlar, sizin dediklerini kabul etmeyeceklerini görmeniz lazımdır. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Çünkü haklı olan biziz" dedi.



Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıları barındıran kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da sığınmacıların sorunlarının çözümü için Danışma Merkezi açıldı. Şanlıurfa Valiliği bünyesinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği finansmanıyla desteklenen Danışma Merkezi'nin açılışı için Şanlıurfa Valiliği'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, şehit Cihangir Çubukçu'nun yakınları, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini ve kurum amirleri katıldı.



Vali Abdullah Erin ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini, beraberindekilerle birlikte Eyyübiye Belediyesi'nce Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu adına yaptırılan gençlik merkezinin açılışına katıldı. Burada açılış konuşması yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 150 bin Suriyelinin misafir edildiği ilçede kadın, çocuk ve gençlere yönelik 30 merkezin açıldığını burada eğitim verdiğini söyledi.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini ise, Eyyübiye Belediyesi'nin Suriyelilere yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



Vali Abdullah Erin de Şanlıurfa'nın insanlık sınavından geçen başarılı bir kent olduğunu ifade ederek, "Hemen yanı başımızda Suriye'de sınır hatlarımızda terör örgütlerini yerleştirmek suretiyle sınır birlikleri oluşturarak, oradaki terör örgütlerini Kandil'den ve dünyanın dört bir yanında topladıkları teröristleri destekleyerek, müttefiklik ve stratejik ortaklık yapılan bir icrayı artık herkes tanıması lazımdır. Oraya sessiz kalmanın doğuracağı mağduriyetin çok daha yüksek olacağını artık bu millet ve bu devlet biliyor. 15 Temmuz'da başaramadıkları başka yollarla yöntemlerle başarmak için bir çaba içerisindeler. Utanmadan bütün dünya milletlerin yüzüne bakabilecek yüzü kendilerinde bularak, 'Biz insan hakları için, biz demokrasi için, biz insanların refahı için bu müdahaleleri yapıyoruz' diyorlar. Artık bu milletin bu laflara karnı tok. Bu millet bunların iki yüzlüğünü gördü" diye konuştu.



'HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUZ'



PKK'nın bir terör örgütü olduğunu herkesin bildiğini ama başka başka isim verildiğini kaydeden Vali Erin, batılı ülkelerin terör örgütlerine tutumunu eleştirdi. Vali Erin, şunları söyledi:



"Bunlar ilk aşamasında aldıkları toprakların büyük bölümünü PKK'ya bıraktılar. Bunun için biz Afrin'e girdik. Kahraman silahlı kuvvetlerimiz Afrin'e girdiklerinde, 'Giremezsiniz, orada size dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz' dedikleri yerde kararlıkla girdiğimiz o Afrin'de, o depolardaki silahları gördünüz. O silahların hangi ülkenin imalatı olduğunu gördük. Yazıklar olsun. Ondan sonra demokrasiden, insan haklarından, barıştan bahsedeceksiniz. Bunu artık bu millet ve yeryüzündeki insanlar, sizin dediklerini kabul etmeyeceklerini görmeniz lazımdır. Çünkü büyük acılar yaşandı, büyük katliamlar yaşandı. Biz bu duruşumuzu devam ettireceğiz. Bizim 49 şehidimiz Afrin'deki mazlumları kurtarmak için gittiler. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Çünkü haklı olan biziz. Doğruyu söyleyen biziz, yalan söyleyen ikiyüzlü onlardır."



Açılış konuşmalarının ardından şehidin adı verilen gençlik merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta şehidin yakınları duygulanarak gözyaşı döktü.