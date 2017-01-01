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(Görüntülü Haber) Vali Coş, yeni yıla askerlerle pasta keserek girdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş, yeni yıla askerlerle pasta keserek girdi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 2016'nın son dakikalarında Serdivan İlçe Polis Karakolu ve Serdivan İlçe Jandarma Karakolu'nu...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş, yeni yıla askerlerle pasta keserek girdi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 2016'nın son dakikalarında Serdivan İlçe Polis Karakolu ve Serdivan İlçe Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Vali Coş'a Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun da eşlik etti. Vali Coş ziyarette bir araya geldiği polis ve askerlerle sohbet ederek yeni yıl için dileklerde bulundu. Vali Coş jandarma komutanlığında yaptığı konuşmada, "Jandarma kutsal ocağında aziz milletimize, devletimize, milletimize hizmet etme fırsatı buluyorsunuz. Sivil hayatta, planlı, prensipli, disiplinli ve hayata çeşitli yönlerden tutunabilmek için de bakış açıları elde ediyorsunuz, kazanımlar sağlıyorsunuz. İnşallah huzur içinde, güzellikler içinde, 2017 yılı sizlere, vatandaşlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize huzur afiyet diliyoruz" dedi. Vali Coş, daha sonra askerlerle birlikte pasta keserek fotoğraf çekildi.

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