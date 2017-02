(Görüntülü Haber) Vali Çiçek: "Muğla'da 30 bin işsize iş bulunacak"

Doğuş Esat BERME / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA Valisi Amir Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yaptığı istihdam çağrısı üzerine illerinde 30 bin işsizin iş sahibi olabilmesi için harekete geçtiklerini belirtti.Muğla Valisi Amir Çiçek, daire amirleriyle birlikte Marmaris Polis Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Devletin bir baba olduğunu, babanın evlatlarına her konuda yardımcı olması gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Çiçek, "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde iş dünyası ile bir toplantı yaptı. İşverenin işsizlerin önünde durmaması gerektiğini. Çalıştırabildiği kadar işçi çalıştırmasının gerektiğini belirtti. Bu kapsamda sadece Muğla ilimizde 30 bin işsizimize iş imkanı sağlanacak. En az 3 aydır işsiz olan ve iş arayan özellikle gençlerimize destek verilecek. İşverene de sigortası ve maaşı dahil personele ödediği paranın yarısı ödenecek. Sadece turizm sektöründe değil tüm sektörlerde bu geçerli olacak. Konuyla alakalı olarak daire amirlerimiz çalışmalara başladı" dedi. "SİT VE MİLLİ PARKLAR KORUNARAK KULLANILACAK" Basın mensuplarını sit alanlarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Vali Çiçek, "Basında ve bazı alanlarda koyların imara açılacağı ve buna benzer söylentiler haberler yer alıyor. İnanın buna üzülüyorum. Muğla'nın sahip olduğu coğrafya gereği, uzun bir sahil şeridi var. Bakanlığımızın iki yıl önce ilk adımını attığı bir proje ile bu sahil şeridinin bilimsel olarak fotoğrafı çekiliyor. Buraya kadar söylenenler doğru. Ancak bu sit alanlarının imara açılacağı yanlıştır. Biz elimizdeki değerlerin fotoğrafını çekiyoruz. Hatta bu çalışma kapsamında bazı kaçak yapılarla da karşılaşıyoruz. Bu yapılar derhal yıktırılıyor. İmara aykırı hiçbir yapılaşmaya biz Muğla olarak izin vermeyiz. Milli parklara gelecek olursak, Milli parklarımız özellikle Marmaris İlçemizin her tarafını kapsıyor. Bu alanların kullanımı vatandaşın da kullanımına açmak istiyoruz. Ancak bu kullanım sırasında bu alanların korunması da sağlanacak. Bölge Milli Park değerini yitirmeden vatandaşın kullanımına açılacak. Her hangi bir çevre tahribatına izin verilmeyecektir" dedi. SPORA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ Bölgede ana geçim kaynağı turizme önem verdiklerini, bu bağlamda 12 ay turizm yapabilmek adına farklı turizm dallarına da yoğunluk verdiklerini belirten Vali Çiçek, "Özellikle il genelinde spor turizmine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda da önceliği su sporlarına verdik. İncelemelerimiz devam ediyor. Uygun olan alanlarda özellikle sörf ve benzeri spor dalları için parkurlar oluşturacağız. Bunun yanında diğer alternatif dallarda ilimizde geçtiğimiz yıllardan bu yana deneniyor. Örneğin Ralliler gerçekleştirildi. Spor komplekslerinde çeşitli spor müsabakaları yapıldı. Biz Muğla bu ve bunun gibi pek çok spor branşını il genelinde yapmaya talibiz. Ulusal şampiyonların yanında Uluslararası şampiyonaları da ilimize getirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Basın mensuplarının Okluk Koyunda Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yaptırılan konutun yıkılarak devasa bir şantiye kurulup inşaata başlandığını hatırlatması üzerine Vali Çiçek, bu alanın da amacı dışında kullanılmayacağını belirterek, "Burada zaten Cumhurbaşkanlığına tahsisli bir konut alanı mevcut. Alan gereğinden fazla yapılaşmaya maruz kalmayacak. Bazı kesimlerin kulaktan dolma bilgilerle burada lojmanlar yapılacağını söylemesi üzüntü verici. Buraya yine Cumhurbaşkanlığı için mütevazi, alanın dışına taşmayacak büyüklükte bir konut inşa edilecek. Söylenildiği gibi sağ ve sol koylara taşınması ya da alanın gereğinden fazla büyütülmesi söz konusu bile değildir. Daha öncede söylediğim gibi Bu tür güzellikleri korurken kullanmaktan yanayız" dedi.