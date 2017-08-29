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(Görüntülü Haber) Vali Çakacak, araç sürücülerini uyardı

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,() ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, bayram nedeniyle sıklaştırılan trafik uygulamasına katılarak sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı. Bayram tatilinin 10 güne çıkartılmasıyla...

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,() ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, bayram nedeniyle sıklaştırılan trafik uygulamasına katılarak sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı. Bayram tatilinin 10 güne çıkartılmasıyla artan araç trafiği nedeniyle Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, trafik kontrollerini sıklaştırdı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişindeki ortaklaşa trafik uygulaması yapan polis ve jandarmaları ziyaret eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı. Trafik kontrollerine Vali Çakacak ile birlikte Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu da katıldı. Emniyet ve jandarma güçlerinin ortaklaşa yaptığı trafik kontrollerinde Vali Çakacak, sürücüleri 'Frene değil, kurallara güvenin' sloganı ile uyarırken, geçtiğimiz yıla oranla Ramazan bayramında ölümlü kazalarda yüzde 36 oranıda azalmanın olduğunu söyledi. Vali Çakacak şöyle konuştu: "Bayram tatili süresince gerek emniyet gerekse jandarma güçleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. Amacımız, trafik kazalarının azaltılması, insanların trafik kazaları ile hayatlarını kaybetmemesidir. 2017 Ramazan bayramında alınan yoğun güvenlik tedbirlerindeki istatistiklerine baktığımız zaman, alınan yoğun güvenlik tedbirleri sayesinde 4 günlük Ramazan bayramı süresi içerisinde ölümlü trafik kazaları yüzde 36 oranında azaldı. Bu oranı daha da arttırmak istiyoruz. Bu konuda sürücülerimizden destek istiyoruz. Sadece kurallara uymalarını istiyoruz. Sürücülerimize 'frene değil kurallara güvenin' diyoruz. Trafik kontrollerinde durdurulan araç sürücüleri ile sohbet eden ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunan Vali Çakacak ayrıca sürücülere kolonya ve çikolata ikramında da bulundu.

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