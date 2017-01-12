(Görüntülü Haber) Vali Azizoğlu törende sobalı çadıra karşı çıktı

Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU /ERZURUM,( ERZURUM Valiliği tarafından başlatılan "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 15 TIR yardım malzemesi törenle Suriye'ye gönderildi. Organizasyonu hazırlayan İl Müftülük personeli TIR'ların bulunduğu İstasyon Meydanı'na gelen Vali Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i havanın soğuk olması nedeniyle sobalı çadıra davet etti. Soğukta açık havada durmayı tercih eden Vali Azizoğlu gülerek, "Allah Allah. Bu hocalar rahatı sever. Çabuk" diyerek programın başlatılmasını istedi.