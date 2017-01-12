Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU /ERZURUM,( ERZURUM Valiliği tarafından başlatılan "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 15 TIR yardım malzemesi törenle Suriye'ye gönderildi. Organizasyonu hazırlayan İl Müftülük personeli TIR'ların bulunduğu İstasyon Meydanı'na gelen Vali Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i havanın soğuk olması nedeniyle sobalı çadıra davet etti. Soğukta açık havada durmayı tercih eden Vali Azizoğlu gülerek, "Allah Allah. Bu hocalar rahatı sever. Çabuk" diyerek programın başlatılmasını istedi.
(Görüntülü Haber) Vali Azizoğlu törende sobalı çadıra karşı çıktı
Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU /ERZURUM,( ERZURUM Valiliği tarafından başlatılan "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 15 TIR yardım malzemesi törenle Suriye'ye gönderildi. Organizasyonu hazırlayan İl Müftülük...
12 Ocak 2017 Perşembe 10:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.