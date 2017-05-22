(Görüntülü Haber) Vali Altıparmak: Başsavcı Alper'in ölümünde, milyonda bir ihtimal bile değerlendiriliyor

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin, "Binde bir değil, milyonda bir ihtimal dahi olsa, herhangi bir acaba suikast olabilir mi? Bunu sonuna kadar araştıracağımızı herkesin bilmesi gerek" dedi.



Vali Ahmet Altıparmak, Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Vali Altıparmak'ı cemiyet başkanı Osman Nuri Boyacı ve cemiyet üyeleri karşıladı. Ziyaretinde basın mensuplarının Başsavcı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sorularını yanıtlayan Vali Altıparmak, soruşturmada milyonda bir ihtimali bile değerlendirildiğini belirterek, şunları söyledi:



"Hakikaten özel bir arkadaştı bizim için. Başsavcı olmasının ötesinde bir dosttu, sırdaştı, dert ortağımızdı. Ülkemizle ilgili olarak, milletimizle ilgili olarak, devletimizle ilgili olarak rahatlıkla tartışıp, konuşup neler yapılması lazım, neler yapılıyor bunları paylaşıyorduk. İyi bir dosttu. Bu manada da iki-üç gün önce beraberdik. Bir seyahatimiz olmuştu, sohbet etmiştik. Acı bir olay tabii, o zaman da ifade ettim. Binde bir değil, milyonda bir ihtimal dahi olsa, herhangi bir acaba suikast olabilir mi? Bunu sonuna kadar araştıracağımızı herkesin bilmesi gerek' dedik. Hakikaten de bu manada savcılarımızın koordinasyonunda, emniyetimizin teknik birimlerinin akademisinden desteği ile bu gayet iyi gidiyor. Ama detay konusundan şu an bir şey demem mümkün değil. Binde bir değil, milyonda bir ihtimal dahi olsa sonuna kadar değerlendirilecek. Bunu ortada bırakmak gibi şansımız yok."



Başsavcı Alper'in ölümünün ardından sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara ilişkin de konuşan Vali Altıparmak, "Kimin ne niyette olduğuna bakmak lazım. Bir gerçeği mi arıyoruz, yoksa birilerine böyle bir acaba tehdit etmeye veya korkutmaya yönelik bir şey mi arıyoruz, ona bakmak lazım. Onun niyetini ölçmek lazım. Doğrudan, şu şudur demek, ülkede panik yaratmaya yönelik iş yapan insanları korkutmaya yönelik bir kaygıda veya daha doğrusu kasti birtakım şeyler olabilir, buna dikkat etmek lazım. Biz doğrunun peşindeyiz. Savcı arkadaşlarımız hakikaten titizlikle çalışıyor. Onlar doğru nedir, onu araştırmaya bakıyorlar" diye konuştu.



Denizli genelinde yaşanan kazalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Altıparmak, kazaların yoğun yaşandığı noktaları masaya yatıracaklarını belirtti.