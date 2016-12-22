(Görüntülü Haber) Vali Aksoy'dan, Amedspor kaptanı Şehmus'un ailesine taziye ziyareti

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, trafik kazasında hayatını kaybeden Amedspor'un kaptanı Şehmus Özer için Ergani İlçesi'nde kurulan taziyeye katılarak, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atila, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte Ergani İlçesi, Fatih Mahallesi'nde bulunan Şeyh Sait Taziye Evi'ne geldi. Burada İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tolga Çemrek, Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus Özer'in babası ve yakınları tarafından karşılandı. Baba Zülfikar Özer'i teselli eden Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, "Böyle kıymetli bir futbolcumuzu, elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dilerim ki böyle bir vaka bir daha yaşanmasın. Amedspor'a ve arkadaşlarına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi. Okunan duaların ardından Vali Aksoy ve beraberindekilerin kalkacağı sırada, Şehmus Özer'in yakını Ercan Kınık, "Rahmetlinin adını yaşatmak adına, Ergani'de belediye tarafından yapılan botanik parka Şehmus Özer adının verilmesini istiyoruz" dedi. Bu istek üzerine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Gerekeni yapacağız" karşılığını verdi. Vali Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra ilçeden ayrıldı.