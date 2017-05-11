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(Görüntülü Haber) Uzunkaya: 2007 krizinden sonra 7 milyon kişi istihdam edildi

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - TÜRKİYE İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, 2007 krizinden sonra ülkede 7 milyon kişinin istihdam edildiğini söyledi. İş Kur Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, Gaziantep Esnaf ve Sanatkar...

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - TÜRKİYE İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, 2007 krizinden sonra ülkede 7 milyon kişinin istihdam edildiğini söyledi.

İş Kur Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, Gaziantep Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Mesleğim Var İşim Var' projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve STK temsilcilerinin katıldığı proje tanıtım toplantısında konuşan Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin her yerinde Avrupa Birliği ile ilgili iş birliği projelerine destek verdiklerini söyledi.

İstihdama yönelik projeler yürüttüklerini anlatan Uzunkaya, "Ülkemizin, kaynakları ve imkanları arttığı takdirde elbette iş verenimizde artan kazancına çalışanıyla paylaşmaktan gurur duyacaktır. Türkiye'yi bugün istihdam noktasında Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda; 2007 ekonomik krizi sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde artı istihdam 802 bin iken, Türkiye'de bu rakam 7 milyondur. İstihdamdaki bu artış tüm kamu, STK ve milletimizin seferberliği neticesinde sağlanmıştır" diye konuştu.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu da konuşmasında 1 yıl süreli proje ile çeşitli alanlarda 325 kişiye eğitim verileceğini ve yüzde 30'unun istihdamının sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

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