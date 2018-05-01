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(Görüntülü Haber) Üzüm bağlarında çalışan işçilere karanfilli kutlama

MANİSA'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, karanfil dağıttı. Sarıgöl üzüm bağlarında 28 dereceye varan...

MANİSA'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, karanfil dağıttı.

Sarıgöl üzüm bağlarında 28 dereceye varan sıcakta çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Oda Başkanı Ülgen, "Bugün de bağda, bahçede çalışmakta olan emekçi arkadaşlarım zor şartlar altında emek paralarını kazanmakta. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum" dedi. İşçiler, karanfil veren Ülgen'e teşekkür etti.

 

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