(Görüntülü Haber) Uzman çavuş ve köylüler, harabe okul binasını ana sınıfına dönüştürdü

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesi Bakiler köyünde, yıllardan bu yana atıl durumda bulunan eski ilkokul binası, kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve köylülerin yardımıyla 3 ayda 11 öğrencinin eğitim gördüğü ana sınıfına dönüştürüldü. Köyüne izne geldiğinde okulun yapımına destek olan Uzman Çavuş Erdem Başbakıcı, Suriye'de birlikte görev yaptığı arkadaşlarından topladığı paralarla ana sınıfının araç ve gereçlerini temin etti. Gökçebey'e 4 kilometre uzaklıkta bulunan Bakiler köyünde bulunan eski ilkokul binası 25 yıl önce köyde yeterli öğrenci bulunmadığı için kapandı. Bir süre sonra eski okulun karşısına yeni bir ilkokul binası yapılarak eğitime devam edildi. Atıl duruma düşen tek katlı eski ilkokul binası kullanılamaz hale geldi. Köy Muhtarı Ramazan Ustaoğlu ve köy halkı oldukça kötü durumda olan binayı ana sınıfına çevirmeye karar verdi. Gökçebey Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakiler Köyü Muhtarı Ramazan Ustaoğlu'nun desteğiyle geçen Eylül'de başlanan tadilatta köy halkı inşaat işçileri gibi çalıştı. Kendi traktörleriyle kum taşıyan, çatıyı onarak köy halkı ana sınıfını 2 ay gibi kısa sürede tamamladı. Ana sınıfı geçen Kasım'da 11 öğrenciyle eğitim ve öğretime açıldı. UZMAN ÇAVUŞUN DESTEĞİ DUYGULANDIRDI Suriye'de görevli Uzman Çavuş Erdem Başbakıcı da köyüne izne geldiği sırada köylülerin çalışmasını görünce binanın dış cephesini boyayarak destek verdi. Ayrıca görev yaptığı Suriye'deki uzman çavuş arkadaşlarından okul için para topladı. Başbakıcı'nın topladığı para ile ana sınıfının içindeki oyun masaları, kitaplar, halılar gibi araç ve gereçler alındı. Okul Müdürü Seher Özdin, kullanılmayan eski ilkokul binasının ana sınıfına çevrilmesiyle 11 öğrencinin eğitim görmeye başladığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Özdin, "Biz atıl durumdaki binayı kullanamıyorduk. Çatısı akıyordu ve çok kötü durumdaydı. İmece usulü köyümüzdeki insanların yardımıyla ve desteğiyle burası kullanılabilir hale geldi. Ana sınıfı olarak 11 öğrencimiz burada eğitim görüyor. Köyümüzün sakinlerinden uzman çavuş Erdem Başbakıcı çok destek oldu. Görev yaptığı bölgede topladığı paralarla içindeki eşyaları aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. KÖYLÜLER EL ELE VERDİ Bakiler Köyü Muhtarı Ramazan Ustaoğlu ise el ele vererek köyün bir ihtiyacını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Eski ilkokul binası 40 yıl önce ilkokul olarak kullanılmak üzere yapıldı. 20 yıl ilkokul olarak hizmet verdi. 1990'lı yıllarda öğrenci sayısı düşünce kapandı. Bakım onarım yapılmadığı için atıl durumda kaldı. Köylülerin yardımıyla biraz tamirat yapıldı. Bir ara halk eğitim kursları düzenlendi. Sonra burası kullanılmaz hale geldi. Durumu harabeye dönmüştü. Biz burada öğrenci sayısı yeterli olunca anaokulu olarak kullanılması için çalıştık. Hemen yakınında bir ilkokul var. Tamir etmeye başladık. Halkın, esnafın ve milli eğitimin yardımıyla biz bu binayı tadilat yatık. Traktörle eşya taşıdık. Halk çok destek verdi. Uzman çavuş yeğenim Erdem Başbakıcı yardım topladı. İçindeki eşyaları onun sayesinde aldık. Burada geldi çalıştı. Şimdi modern ve güzel bir okula dönüştürdük."