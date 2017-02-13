(Görüntülü Haber) Uzman çavuş El Bab'da şehit düştü

FIRAT Kalkanı operasyonu sırasında şehit olan piyade uzman çavuş 29 yaşındaki Murat Tevlim'in Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bulunan ailesine acı haber verildi. Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadelede piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim şehit düştü. Murat Tevlim'in Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi Erikli Sokak'ta oturan ve Darıca Belediyesi'nde çalışan babası Mustafa Tevlim ile annesi Birsen Tevlim'e şehadet haberini Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Garnizon Komutanı İlhan Yeşil ve Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan verdi. 2 çocuk babası şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk Bayrağı asılırken, Murat Tevlim'in şehit olduğunu öğrenenler akrabaları ve komşuları taziyeye geldi.