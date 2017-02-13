(Görüntülü Haber) Uzman çavuş El Bab'da şehit düştü (2)

ŞEHİT ŞİİR OKUMUŞ El Bab'da şehit olan piyade uzman çavuş Murat Tevlim bir süre önce bir asker arkadaşı ile birlikte Ozan Arif'in "Bu vatan bizim" şiirini okurken, şehidin görüntülerini izleyenler duygulandı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 23:28