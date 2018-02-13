Mehmet OKUR SİLİFKE(Mersin), () Mersin'in Silifke ilçesinde üzerinde 1 rakımına benzeyen kabartma bulunan yumurta görenlerin şaşırttı. Silifke ilçesinde yumurta satarak geçimini sağlayan Ayşe Civelek'in tavuklarından biri üzerinde 1 rakamına benzeyen kabartma bulunan yumurta yumurtladı. 25 yıldır yumurta sattığını söyleyen Ayşe Civelek, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Civelek, Yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. 25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. Üzerinde 1 yazan yumurtayı görünce şoke oldum. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bunu bin liradan satacağım. Bin lirayı getiren üzerinde 1 lira yazan yumurtayı götürür dedi.
(Görüntülü Haber) Üzerinde 1 yazan yumurta, görenleri şaşırtıyor
Mehmet OKUR SİLİFKE(Mersin), () Mersin'in Silifke ilçesinde üzerinde 1 rakımına benzeyen kabartma bulunan yumurta görenlerin şaşırttı. Silifke ilçesinde yumurta satarak geçimini sağlayan Ayşe Civelek'in tavuklarından biri üzerinde...
13 Şubat 2018 Salı 16:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.