(Görüntülü Haber) Uyuşturucuya savaş açan muhtar miting düzenledi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde, ağırlıklı olarak Romanların oturduğu Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer, uyuşturucuyu protesto etmek için miting düzenledi. Saadet Mahallesi’nde düzenlenen mitinge Karacabey Belediye Başkanı Ak Parti’li Ali Özkan ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol da destek verdi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği ve bayraklarla donatılan meydanda düzenlenen mitingde konuşan Muhtar Hüseyin Üzer, mahalle olarak uyuşturucuya savaş açtıklarını kaydederek, “Bu illetten çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtaracağız. Uyuşturucuyu mahallemizde görmek istemiyoruz. Bunu bitirmek adına sonuna kadar mücadele edeceğiz. Uyuşturucu illetinin son bulması adına bizler elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu konuda tek arzumuz devletimiz bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmasın. Uyuşturucunun en büyük dostu işsizlik ve yoksulluktur. Mahallemizdeki işsizlik ve yoksulluğun asgariye indirilmesi lazım. Çünkü işi olan birinin uyuşturucu ile işi olmaz. Gençlere sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, ilk olarak ailelerin çocuklara örnek olması gerektiğini söyledi. Özkan, "Çocuklarımıza önce evde anlatmamız gerekir. Çocuklarımızı iyi bir model olmamız gerekir. Okullarda anlatmamız gerekir. Öğretmenlerimiz çocuklarla iyi ilişkiler kurarak uyuşturucunun kötülüklerini anlatması gerekir. Yine camilerde hocalarımız anlatması gerekir. Günümüzde uyuşturucuya cüzi paralarla ulaşmak çok kolay. Bunları her yerden temin etmek mümkün. Bir milleti çökertmenin en kolay yollarından biri de bu uyuşturucu. Bunun kökünü kazımak lazım. Bu uyuşturucuyu kullananların hali içler acısı. Biz Karacabey Belediyesi olarak sosyal alanda, kültürel alanda ve sportif alanda her türlü aktiviteyi destekliyoruz. Çocuklarımız uyuşturucu illetinden uzak dursunlar diye uğraşıyoruz. Hep birlikte bu uyuşturucuyla mücadele etmek zorundayız. Biz gençlere istihdam alanları oluşturarak işsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gayrimeşru işlerden uzak kalarak meşru işlerle uğraşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Muhtarımıza bu konuyu dert edindiği için ve bu organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.