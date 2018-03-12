(Görüntülü Haber) Uydudan yayın yapan yerel televizyonun binası mühürlendi

ORDU'da 25 yıldır yerel olarak ve uydu üzerinden yayın yapan TV52 televizyonunun binası, iddiaya göre, imar ve yangın talimatı eksiklikleri nedeniyle Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. TV52'nin yayını kesilirken, televizyon çalışanları duruma tepki gösterdi. Ordu'da 25 yıllık TV52 televizyonunun yayınları durdu. TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay, televizyonda canlı yayındayken, Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri binaya girdi. Zabıtalar, televizyon kanalının bulunduğu binadaki son iki katta imar ve yangın talimatı eksiklikleri olduğunu, bununla ilgili tebligatın da belediye tarafından daha önceden iletildiğini belirtti. Televizyon kanalı sahibi İsa Akçay ise olayın tamamen farklı boyutlarda olduğunu, eksikliklerin giderilmesine imkân tanınmadığını savundu. Televizyon yöneticilerinden gazeteci Akın Çiçek de 25 kişinin bu işten evine ekmek götürdüğünü, her çalışanın mağdur duruma düşeceğini söyledi. Elektriklerin kesilmesiyle televizyon yayınları durdurulurken, binadakilerin dışarı çıkmasının ardından da belediye ekiplerince kapı mühürlendi. Televizyon kanalının ekranında, 'TV52 Ordu stüdyolarının bulunduğu bina Ordu Büyükşehir Belediyesi talimatıyla binanın yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlenmiştir. Uydu yayınlarımız kesilecektir, Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz' duyurusu bir süre kaldıktan sonra yayın kesildi. Televizyon çalışanları binayı terk ettikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Bu sırada belediye özel güvenlik görevlileri ve çalışanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Hatıra fotoğrafı çektiren televizyon çalışanları daha sonra dağıldı.