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(Görüntülü Haber) "Usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 21 tutuklama

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-SAĞLIKLI veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 21'i tutuklandı. İstanbul...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-SAĞLIKLI veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mart'ta İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan, 21'i tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia ediliyor. Ayrıca şüphelilerin, 300 kişiye usulsüz rapor hazırladıkları ve rapor başına 3 ila 5 bin lira arasında "komisyon" aldıkları öne sürüldü. 

 

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