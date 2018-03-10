(Görüntülü Haber) Usta oyuncu Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
FELÇ tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Yazgan, burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
10 Mart 2018 Cumartesi 16:43
FELÇ tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Yazgan, burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.