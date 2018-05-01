Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

(Görüntülü Haber) Usta Edebiyatçı “Sabahattin Ali” Şişli’de anıldı

İSTANBUL, ()-ŞİŞLİ Belediyesi, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde Sabahattin Ali anmasına ev sahipliği yaptı. Tiyatrocu Levent Üzümcü’nün anlatımıyla Sabahattin Ali’nin hayatı, şiirleri ve Türkiye’de aydın olmanın zorlukları...

İSTANBUL, ()-ŞİŞLİ Belediyesi, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde Sabahattin Ali anmasına ev sahipliği yaptı. Tiyatrocu Levent Üzümcü’nün anlatımıyla Sabahattin Ali’nin hayatı, şiirleri ve Türkiye’de aydın olmanın zorlukları ele alındı. Sabahattin Ali’nin ölümünün 70. yıl dönümü için düzenlenen anma etkinliğinde ilk olarak Sabahattin Ali’nin yaşam öyküsü anlatıldı. Usta edebiyatçının şiirleri okundu ve unutulmaz eserleri konuşuldu ve sanatçının günümüze yansıyan bestelenmiş çok sayıda şiiri seslendirildi. ŞİİRLERİ BESTELENDİ, MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU Sabahattin Ali’nin Leylim Ley, Göklerde Kartal Gibiyim, Çocuklar Gibi, Aldırma Gönül, Ben Sana Vurgunum, Dağlar, Geçmiyor Günler, Bir Yürek Kaldı Avucumda, Kara Yazı, Benimsin Diyemediğim ve Melankoli gibi unutulmaz eserleri, müzisyen Coşkun Öz ve orkestrası tarafından seslendirildi. Türk toplumuna mal olan eserler izleyenlerden büyük alkış aldı. İki saat süren etkinlik sanat severlerin hem kulağının pasını sildi hem de edebiyat tarihimizin önemli isimlerinden Sabahattin Ali’yi anma fırsatı verdi. ( FOTOĞRAF- GÖRÜNTÜ)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314