(Görüntülü Haber) Üst üste 2 gol yiyen takımın taraftarı sahayı savaş alanına çevirdi
12 Nisan 2018 Perşembe 07:57
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