Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN İstanbul Meteoroloji müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı ilçelerinde etkili olan yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar sahil yolu bazı noktaları yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağmur kazalara da neden oldu. Sahil yolunda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çıktı. Kazada hafif yaralana sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Üsküdar Sahilyolu göle döndü
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN İstanbul Meteoroloji müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı ilçelerinde etkili olan yağış vatandaşları hazırlıksız...
29 Ağustos 2017 Salı 18:54
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