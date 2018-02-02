(Görüntülü Haber) Üsküdar'daki kazada ölen kadın toprağa verildi
ÜSKÜDAR'da dün yaşanan özel halk otobüsü kazasında hayatını kaybeden Aygün Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşındaki Aygün Erdoğan için bugün Şile'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Erdoğan'ın ailesi,...
02 Şubat 2018 Cuma 17:23
ÜSKÜDAR'da dün yaşanan özel halk otobüsü kazasında hayatını kaybeden Aygün Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşındaki Aygün Erdoğan için bugün Şile'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Erdoğan'ın ailesi, yakınları, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, İETT Daire Başkanı Hasan İçin ile çok sayıda kişi katıldı. Aygün Erdoğan, burada kılınan cenaze namazının ardından Karacaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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