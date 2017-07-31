(Görüntülü Haber) Üsküdar'da Yol Otomobili Yuttu (2)

* Altından Çamlıca - Libadiye tünelinin geçtiği yol çöktü. İçinde kimsenin olmadığı park halindeki otomobil oluşan dev çukura düştü.





Uğur Ayazsın, İstanbul



Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobil çöken yola düştü. Olayda yaralanan yok.



Olay, Üsküdar Kısıklı Mahellesi Büyük Çamlıca Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobil oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polisler, yolu iki yönde trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.



Göçük oluşan yolun altında Çamlıca-Libadiye arası karayolu tüneli çalışmasının sürdüğü anlaşıldı.. Çökme nedeniyle tünelde zarar olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.