(Görüntülü Haber) Üsküdar'da cinayet: Eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü (1)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'da bir kişi, karısını bıçakla yaralarken yanındaki kişiyi öldürdü.



Olay akşam saatlerinde oldu. İddiaya göre eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladığı öne sürülen kişi çılgına döndü. Karısını ve yanındaki kişiyi bıçakladı. Kadın yaralanırken yanındaki kişi ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.