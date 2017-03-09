Ramazan EĞRİ / İstanbul,() ÜSKÜDAR'da bir çocuk parkında ceset bulundu. Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar parkta bir kişinin yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi. Polislerin ceset üzerinde yaptığı incelemede yerde yatan kişinin 28 yaşındaki Özkan Bayram olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Özkan Bayram'ın Üsküdar'da oturan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Yapılan incelemenin ardından Özkan Bayram'ın cesedi Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(Görüntülü Haber) Üsküdar'da bir parkta ceset bulundu
Ramazan EĞRİ / İstanbul,() ÜSKÜDAR'da bir çocuk parkında ceset bulundu. Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar parkta bir kişinin yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber...
09 Mart 2017 Perşembe 08:37
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