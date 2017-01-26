Uğur AYAZSIN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
(Görüntülü Haber) Üsküdar'da 4 katlı binada yangın (2)
Uğur AYAZSIN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye...
26 Ocak 2017 Perşembe 23:03
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