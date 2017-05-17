(Görüntülü Haber) Uşak'ta miniklere takkeli ve türbanlı eğitime soruşturma

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 4- 6 yaş arasındaki çocukların takkeli, sarıklı ve türbanlı fotoğrafları ile camide imamın arkasında saf tuttukları fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan özel kreş ve gündüz bakımevi hakkında soruşturma başlattı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren dini bir vakıfın sahibi olduğu Uşak kent merkezindeki özel kreş ve gündüz bakımevi, Facebook sayfasında, 4- 6 yaş grubundaki çocukların cami ziyaretine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Erkek ve kız çocukların sarıklı, takkeli, türbanlı ve gelinlikli fotoğrafları ile camide imamın arkasında saf tuttukları fotoğrafları sosyal medyada görenler tepki gösterdi. SORUŞTURMA AÇILDI Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, henüz 4- 6 yaşındaki çocuklara tarikat kıyafeti giydirip bunu sosyal medyadaki hesabından yayınlayan özel kreş ve gündüz bakımevi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmasının başlatılmasının ardından özel kreş ve gündüz bakımevi, Facebook'taki sayfasını kapattı. EĞİTİMCİLERDEN TEPKİ Özel kreş ve gündüz bakımevinde, henüz 'kalem tutmasını bilmeyen' çocuklara dini eğitim adı altında böyle kıyafetler giydirildiğini söyleyen Eğitim-Sen Uşak Şube Başkanı Burak Yavaş, bunu yapanların 'şeriat özlemi' içinde olduğunu savundu. Atatürkçü Düşünce Derneği Uşak Şube Başkanı Arif Güvenir de çocukların 'ortaçağ zihniyeti' ile eğitilmesinin kendilerini üzdüğünü belirerek, "Öncelikle zihniyeti değiştirerek, İslami yaşantıyı herkesin kendi vicdanında yaşaması gerektiği öğretilmelidir. Çocukların bir kısmına laik ve bilimsel eğitim, bir kısmına da mezhepsel ve dinsel eğitim verildiğinde bu çocuklar büyüdüklerine birbirine düşman olur" dedi.