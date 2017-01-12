(Görüntülü Haber) Uşak'ta kar yağışı üniversiteli gençlerin ulaşımını vurdu

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, () UŞAK Üniversitesi'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, geçen salı günü etkili olan kar yağışı yüzünden yollara döküldü. Şehiriçi halk otobüslerinin seferlerini iptal etmesine karşın pes etmeyen öğrenciler, 8 kilometrelik mesafe yürüyerek il merkezine ulaştı. Geçen salı günü yaşanan olayda, Uşak Üniversitesi'nde final sınavını veren öğrenciler, okul çıkışında, kısa sürede ortalığı beyaza bürüyen kar yağışıyla karşılaştı. Başlarına gelecekten habersiz üniversite girişinde sınav stresini, kartopu savaşıyla atan üniversiteliler, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü'nden şehir merkezine gitmek için otobüs durağına yönelince acı gerçekle yüzleşti. 1 saate yakın şehiriçi halk otobüsünü bekleyen yüzlerce öğrenci, şehiriçi halk otobüslerinin seferlerini iptal ettiğini öğrendi. Yolları tıkayan kar ve kayganlaşan zemin nedeniyle kayarak yolu tıkayan araçların, üniversite şehir merkezi hattındaki otobüs seferlerinin durmasına sebep olduğu belirtildi. Yola koyulan öğrenciler, çareyi şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktaki kampüsten Uşak'a yürümekte buldu. Öğrenciler, o anları ise telefonlarıyla kaydetti. Ekiplerin saatler sonra yolu trafiğe açmasının ardından ulaşım normale dönerken, akıllarda öğrencilerin eğlenceli dakikalardan sonra yaşadıkları mağduriyetlerinin görüntüleri kaldı.