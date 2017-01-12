(Görüntülü Haber) Uşak'ta kar yağışı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta bugün sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, kent beyaza büründü. Uşak'ta saat 10.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yolların kapanma ihtimaline karşı il genelinde önlemler alındı. Karayolları ekipleri sürücülerin güvenliği için Uşak- İzmir, Uşak- Ankara ve Uşak- Denizli karayollarında, belediye ekipleri ise şehir merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında hazır olarak bekletiliyor. Uşak Valiliği tarafından il geneli ve ilçelerde okulların 2 gün tatil edilmesinin ardından okuldan çıkan çocuklar karın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu Uşak'ta, kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.