(Görüntülü Haber) Uşak'ta FETÖ'den 43 kişi adliyede

UŞAK merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15'i kadın 43 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen 23 Şubat'ta, örgütün dershane ve özel okullarında görev yapan 43 öğretmenin yakalanması için operasyon yaptı. Uşak merkezli 20 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 15'i kadın 43 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.