(Görüntülü Haber) Uşak'ta alternatif 19 Mayıs kutlaması

UŞAK'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için CHP, DSP, Vatan Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri alternatif kutlama yaptı. Uşak'ta alternatif 19 Mayıs kutlaması için CHP parti binasında önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan yaklaşık bin kişilik grup, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşe CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, DSP, Vatan Partisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyeler katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 98 yıl önce bugün atıldığını belirten CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Son zamanlarda yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e birkaç tane soysuz kendini bilmeden anormal şekilde olumsuz ve uygunsuz şekilde deklarasyonlar gerçekleştiriyor. ADD Uşak Şubesi bunlarla ilgili dava açtı ben de şahsım adına dava açtım. Hiçkimseye Atatürk'e dil uzattırmayacağız" dedi. CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ise ülkenin her geçen gün şeyhler, dervişler, sapıklar ve tecavüzcüler ülkesi olduğunu iddia ederek, "Bugün yine ateşten günlerdeyiz. Emperyalizm yurdumuzu bombalarla dizayn etmeye çalışıyor. Referandum sürecinde 'rejim değişmiyor, endişe duymayın' diyenler, 19 Mayıs öncesinde gerçek yüzünü göstermiştir. Atatürk'e ve annesine, manevi kızına hakaret edilirken açıkça kınamaktan uzak duran 'Bu işlere anneleri karıştırmayın' demekle sınırlı kalan cumhurbaşkanı, şimdi Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayramı valilere yasaklatmaya çalışıyor" dedi. Grup kutlamanın ardından sessizce dağıldı.