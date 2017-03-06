(Görüntülü Haber) Uşak İl Genel Meclisi'nde tartışma

UŞAK İl Genel Meclisi'nde İş-Kur'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında kentteki kamu kurumlarına alınacak işçi listesinde CHP'li Ulubey ve Sivaslı belediyelerinin olmaması gerginlik yarattı. Uşak İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Nadi Sancar, alınacak geçici işçi kontenjanlarının AK Partili Uşak Merkez, Banaz, Eşme ve Karahallı ilçe belediyelerine verilmesine tepki gösterdi. Uşak İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Mart Ayı 4'üncü Birleşimi'nde gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Nadi Sancar, İş-Kur'un Toplum Yararına Programlar kapsamında, geçen sezonda aynı şeyi yaparak, bu yıl da kamu kurumlarına alınacak geçici işçi kontenjanında CHP'li Ulubey ve Sivaslı belediyelerini listeye alınmadığını dile getirdi. İstihdam yaratmak için uygulanan TYP projesinin aslında referandumda evet oylarını artırmaya yönelik uygulandığını ifade eden Sancar, şöyle konuştu: "TYP projesi kapsamında Uşak İl Özel İdaresine 300, Uşak Belediyesi'ne 225, Banaz belediyesine 25, Eşme Belediyesi'ne 25, Karahallı belediyesine 25, İl Müftülüğü'ne 30 kontenjan ayrılmış, bunun yanında sağlık, eğitim ve orman gibi kamu kurumlarına da eleman alımı yapılacağı açıklanmıştır. Geçen TYP projesinde olduğu gibi bu yılda CHP'li Sivaslı ve Ulubey belediyeleri yok sayılmış, AKP'li belediyeler öz evlat muamelesi görürken, CHP belediyeleri üvey evlat muamelesi görmüştür. Valiler, kaymakamlar ve tüm kamu görevlileri tarafsız ve devletin valisi kaymakamı olmalıdır. Kamuoyu araştırmalarında 'Hayır' oylarının arttığını gören iktidar, vali, kaymakam, savcı ve rektörler gibi kamu görevlilerini kullanarak referandumda Hayır kullanacak vatandaşlara gözdağı vermek istemektedir. Uşak'ın Ulubey ve Sivaslı ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız bu ayrıştırmayı hak etmiyor. Onlarda bu ülkenin halkı, evladı en önemlisi Türk ve Müslüman'dır. Uşak Valisi ayrıştırıcı davranıştan biran önce vazgeçmeli, devletin valisi olarak tüm belediyelere ve kurumlara aynı mesafede olmalıdır." Sancar'ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Gürpınar'ın, "CHP'li Sancar'ın bu konudaki duyarlılığını belediye seçimlerini Sivaslı'da CHP'nin kazandığında, işten çıkarılan işçiler içinde göstermesini beklerdim" yorumu, mecliste iki grup arasında gerginlik yarattı. Gürpınar'a "Konuyu karıştırmayın" diyerek söze giren Sancar, "Ben CHP'li belediyelere neden ayrımcılık yapılıyor diye soruyorum. Asıl siz AKP'li Uşak Belediyesi'nin işten çıkarıp ekmeğinden ettiği 300 işçinin hakkını savunmadınız?" cevabı verdi. AK Partili Gürpınar da "Siz işten atarsanız bizde atarız' dedi. İki grup arasından gerginlik üzerine söze giren Uşak İl Genel Meclisi Başkanı AK Partili Mehmet Nacar, TYP projesinin İş-Kur tarafından bilgileri dışında planlandığını, bu konuda il genel meclisinin müdahale yetkisinin olmadığını, bahsedilen belediyelere neden kontenjan verilmediği konusunda araştırma yapılacağını" belirtti. İki grup da sakinleşti. Oturum sona erdi.