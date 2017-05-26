(Görüntülü Haber) Ürün: Gölbaşı şehitlerinin tabutlarına kum torbası konuldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - OYUNCU İsmail Hakkı Ürün, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na 3 bin derece ısı yayan bombaların atıldığını savunarak, "Öyle ki; cenazelerini ailelerine teslim ederken ağırlık hissedilsin tabutlarda diye içlerine kum torbası koydular efendim. Çünkü ortada cenaze kalmamıştı" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta 'İçimizdeki kahramanlar 15 Temmuz'u anlatıyorlar' konulu program düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki programa; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Vali Vahdettin Özkan'ın bir konuşma yaptığı programda kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz'da yaşananları kumlarla yaptığı gösteriyle anlatmaya çalıştı. Daha sonra oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde 15 Temmuz gecesi gazi olan Yusuf Ak, Ahmet Şeref Kayol ve Ali Ayran yaşadıklarını anlattı. AK: MERMİLERİ BEYNİMDE ŞEREF MADALYASI YAPTIM O gece evden şehit olmak için çıktığını belirten ve tank ateşi sonucu vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandığını anlatan Yusuf Ak, "Sağ başparmağımı kaybettim ve vücudumda birçok şarapnel parçası vardı, çoğu da alındı. Başımdan vuruldum, şu anda benim kafamda 3 tane şarapnel parçasıyla bir mermi parçası var, onlarla yaşayacağım. Hain mermileri ben beynimde şeref madalyası yaptım. Çünkü kazanan biz olduk" dedi. ÜRÜN: PKK'YA ATMADIKLRI BOMBAYI GÖLBAŞI'NA ATTILAR Yusuf Ak'ın ardından Ankara'da gazi olan Ahmet Şeref Kayol ise Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanmasını anlattı. Araya giren modaretör İsmail Hakkı Ürün, "Özel harekatın oraya atılan bombanın niteliğini biliyor musunuz?' diye sordu. Ürün, ardından şunları söyledi: "3 bin derece ısı yayan bombalar attılar Ankara'da Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ve orada 47 şehit verdik. 47 kahraman polisimiz orada şehit oldular. Kendi askerimiz bildiğimiz hain satılmışlar tarafından, o Pensilvanya şeytanının köpekleri tarafından PKK'ya, DEAŞ'e, terör örgütlerine atmadıkları o bombayı geldiler. Ankara'da kardeşimizin de dediği gibi Gölbaşı'na attılar. Ve maalesef o 3 bin derece ısı cesetleri eritti. Öyle ki, cenazelerini ailelerine teslim ederken, ağırlık hissedilsin tabutlarda diye içlerine kum torbası koydular efendim. Çünkü ortada cenaze kalmamıştı. Bu hainlerin ihanetini tarif edecek kelime yok." KAYOL: HASTANEDEKİ O DEHŞET BENİM İÇİN YETTİ Ardından Kayol kaldığı yerden devam edip yaralandıktan sonra hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Numune hastanesine götürüldüm ben. Hastanede yerler kan. Kaos ortamı olmuş doktorlar hiçbir yere yetişemiyor. Şehitler var, şehitleri koyacak yer yok, 'Öldüğünü kenara koyun' diyor doktorlar da artık bunalmış. Bizi tedavi edecek yer de yok, ayakta bekliyoruz. Hastanedeki o dehşet benim için yetti" diye konuştu. AYRAN: 15 TEMMUZ KURTULUŞ SAVAŞIYDI Diz kapağından yaralanarak gazi olan Ali Ayran ise o gece şehit olmayı çok istediğini belirterek şunları söyledi: "15 Temmuz bana göre bizim için bir Kurtuluş Savaşıydı, bir Çanakkale Savaşıydı, sizin için de öyle olmasını istiyorum. Bizi bitireceklerdi, her taraftan bize saldıracaklardır. Ama bu millet öyle büyük bir millet ki bizi kimse yıkamaz, şükürler olsun rabbime. Az önce de bahsettik 51 tane özel harekatçımızı yaktılar çocuklar, insanı canlı canlı yaktılar ve biz onların cenazelerini ağabeyimin demesi gibi ailesi anlamasın diye içlerine taş koyduk tabutların, ne kadar zor bir şey." Programda ayrıca sanatçı Üzeyir Aktulum 15 Temmuz için yazdığı 'Uyan evladı Fatihan' isimli şarkısını seslendirdi.