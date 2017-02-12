(Görüntülü Haber)Üreticilerden 'kalıntı' iddiasına tepki

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde yaş sebze ve meyve üreticileri biberde zirai ilaç kalıntısı olduğu yönündeki iddialara tepki için eylem yaptı. Demre'de biberde zirai ilaç kalıntısı olduğu yönünde basında çıkan haberlere tepki gösteren üreticiler eylem yaptı. Üreticilerin eylemine siyasi parti temsilcileri ve Ziraat Odası da destek verdi. İlçe merkezinde toplanan üreticiler, 'Çiftçine sahip çık', 'Çiftçi köle değildir', 'Çiftçi milletin efendisidir', 'Köylü milletin efendisidir', 'Şamar oğlanı değil, çiftçiyiz' yazılı pankartlar taşıyan grup, traktör ve otomobilleriyle konvoy yaptı. Şehir turunun ardından Demre Toptancı Hali'nde buluşan üreticiler burada basına açıklama yaptı. Grup adına konuşan Fikri Boztepe, şöyle dedi: "Bu ülkenin çiftçileriyiz, üreticileriyiz, görünmeyen fabrikalarıyız. Bizlerin gecesi, gündüzü, hastalığı ve sağlığı yok. Bizlerin bayramı yok. Bizlerin sosyal hayatı yok. Bizlerin vergisiz aldığı mazotu yok. Bizim borcumuz var. Bizim her gün içinde çalışmamız gereken, çocuğumuz gibi bakmamız gereken sebzelerimiz var. Bizim zirai gübre bayilerinde sayfa sayfa cari hesabımız var. Bizim bankalara ipotekli tarlalarımız var. Aramızdaki farkları saydım. Bunların hepsi çiftçinin dışındakilerin sorunu değil. Çiftçinin üzerinde bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu zorluklar yetmezmiş gibi, sebze üreticisinin bütün dertleri bitmiş gibi, ne şartlarda ürettiğimizi bilmedikleri gibi, hatta fikirleri bile olmadıkları sebzelerimizi, meyvelerimizi, 'kalıntılıdır', 'zehirlidir', 'raf ömrü uzasın diye ilaçlıyorlar', 'yurt dışına ilaçlı gidiyor', 'gümrüklerden dönüyor', 'biz de pazarlarda alıp satıyoruz' diyerek karaladılar. İtham ettiler. İftira attılar." Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan, hiçbir tutanağı olmayan haberlerin kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Boztepe, "Bitki koruma ilacı kullanılan ürünler hasat edildikten sonra, piyasaya sürülmeden önce numuneleri alınmaktadır. Gerekli kalıntı analizleri yapılmaktadır. Bu kalıntı analizleri olmadan pazara sürülememektedir. Kalıntı çıkmışsa bu ürünler ilgili ekipler tarafından imha edilmektedir. Soframıza koymadığımızı, sizin sofranıza koymuyoruz" diye konuştu.