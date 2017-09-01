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(Görüntülü Haber) Ürdün Kralı'nın ultra lüks yatı Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () - ÜRDÜN Kralı Abdullah'ın ultra lüks yatı 'Sarafsa', Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki gümrüklü limanına demirledi. Yatta, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın akrabalarının bulunduğu öğrenildi. Ürdün...

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () - ÜRDÜN Kralı Abdullah'ın ultra lüks yatı 'Sarafsa', Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki gümrüklü limanına demirledi. Yatta, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın akrabalarının bulunduğu öğrenildi.

Ürdün Kralı Abdullah'ın 2010 yılında dünyanın en büyük ve en lüks 100 yatı arasında gösterilen 82 metre uzunluğunda ve 4 katlı apartman büyüklüğünde, 13 kişinin aynı anda misafir edilebildiği yatı 'Sarafsa', bugün öğle saatlerinde Marmaris Körfezi'ne girdi. Zeminlerin mermer, banyo aparatları altın olan, jakuzi, spor ve yemek odası, kütüphane ve çalışma ofisi bulunan son teknoloji ile donatılmış, 21 persorelin görev yaptığı lüks yat, Marmaris Gümrük Limanı'na demir attı. Hummalı bir temizlik çalışması yürütülen yatta Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın akrabalarının bulunduğu öğrenildi.

2011 yılından itibaren her yıl bu aylarda Marmaris'e gelen lüks yat, akaryakıt ve gıda ikmali yaptıktan sonra Akdeniz'e açılıyor. Yatın limanda kaç gün demirli kalacağı konusunda bilgi verilmedi.

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