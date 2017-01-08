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(Görüntülü Haber) Ünye'de Sarıkamış Şehitleri için anma yürüyüşü

Mücahit GÜREL / ÜNYE(Ordu), () - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümünde, şehit askerleri anmak için yürüyüş düzenlendi. Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı...

Mücahit GÜREL / ÜNYE(Ordu), () - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümünde, şehit askerleri anmak için yürüyüş düzenlendi. Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için Ordu'nun Ünye İlçesi'nde yürüyüş düzenlendi. Ünye İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dönerçeşme Meydanı'nda toplanan grup saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu, ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Grup kar yağışı altında çamlık mevkiine kadar ellerindeki Türk Bayrakları ile birlikte yürüdü. 'SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ OLMASAYDI, DEVLETİMİZ OLMAYACAKTI' Yürüyüş sonunda konuşma yapan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney şunları söyledi: "Sarıkamış 1'inci Dünya Savaşı'ndaki ilk cephemizdir. 102 yıl önce o soğuk ve meşakkatli Sarıkamış’ın dondurucu soğuğunda, tek ısı kaynağı kalbindeki vatan sevgisi olan binlerce, yüzbinlerce gencin ölüme bilerek isteyerek kalbindeki imanla koştuğu yerdir. Eğer Sarıkamış’ta o kardelenler vatanları için, bayrakları için, milletleri için canlarını feda etmeselerdi ne Çanakkale’deki zaferler, ne de bugün yaşadığımız devletimiz olmayacaktı. Bu ruhun bu ülkenin varlığı bu mananın yaşatılmasından geçer."

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