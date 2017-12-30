(Görüntülü Haber) Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ son yolculuğuna uğurlandı (1)

Mayadağ'ın 35 yıl önce üniversitede hocası olan Eski Eğitim Bakanı Nabi Avcı da cenaze törenine katıldı Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ / İstanbul 90'lı yıllar ve 2000'lerin başında birçok ünlü şarkıcının klip yönetmeni Mustafa Mayadağ, 2 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştü. Dün saat 09.30 sıralarında evinde hayatını kaybeden Mayadağ için bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Eşi Birten ve çocukları Naz ile Mert Mayadağ kabul etti. Eski Eğitim Bakanı Naci Avcı da cenaze namazına katıldı.