(Görüntülü Haber) Ünlü tasarımcı da Gelinlik Fuarı'nda

İZMİR'de yarın açılacak IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, kentteki otellerin doluluğunu yüzde 90'a çıkardı. Özellikle Avrupa, İran, Ortadoğu ve Rusya'nın yoğun ilgi gösterdiği fuara bu yıl Portekizli ünlü Micaela Oliveira da katıldı. Oliveira, "Benim kreasyonlarımın tamamı seksi ve romantik. Bu yıl danteller ve transparan tasarımlar ön planda" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın açılışına saatler kala, stantlarda hummalı çalışma sürdürüldü. Firmalar ziyaretçilere tasarımlarını sunacakları stantlarını yetiştirmek üzere adeta zamana karşı yarışıyor. Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olarak Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde, Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nin destekleriyle Fuar İzmir'de açılacak IF Wedding Fashion İzmir, 7 Şubat'ta kapılarını açarak 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar'da A ve B hollerinde firma stantları yer alırken, C holü defilelere ayrıldı. Fuar süresince 7 solo, bir karma defile, performans defilesi, gala defilesi ve final defilesi olmak üzere 11 defile gerçekleştirilecek. Geçen yıl 23 bin 658 ziyaretçinin geldiği fuara bu yıl 30 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Özellikle Avrupa, İran, Ortadoğu ve Rusya'nın yoğun ilgi gösterdiği fuar için İzmir'deki anlaşmalı otellerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Fuarda, 116 abiye firması, 52 gelinlik firması, 27 aksesuar firması, 7 çocuk giyim firması ve 12 sektörel ve yayın kuruluşu stant açacak, ABD, Almanya, Bulgaristan, Dubai, Fransa, Kuveyt, Lübnan, Portekiz, Ukrayna ile yurt içinde başta İzmir ve İstanbul olmak üzere Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmit, Kırıkkale ve Konya'dan sektörün önde gelen firmaları yer alacak. İZMİR'DE KREASYONUMU SUNMAK BİR ONUR Açılışa saatler kala hazırlıklar son hızda devam ederken, fuarda kreasyonlarını bir defileyle sunacak olan Portekizli modacı Micaela Oliveira, prova için fuar alanına geldi. IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile ilgili düşüncelerini aktaran Oliveira, "Burada İzmir'de olmak ve kreasyonumu sunmak çok büyük bir gurur. Umarım şov sırasında eğlenirsiniz. Benim kreasyonlarımın tamamı seksi ve romantik. Bu yıl danteller ve transparan tasarımlar ön planda. Benim tasarımlarımda duygusallık ve romantizm var" dedi. Erkeklerle ilgili tasarımı olmadığını belirten Oliveira, şöyle dedi: "Defilede 3 bölümde gelinlik ve abiyeler sunacağım. Sadece kadınlar için tasarımlar yapıyorum. Gelinlikler için beyaz kullanıyorum. Ancak abiyeler için değişik tonlar kullanmayı seviyorum. Taşları, dantelleri ve daha birçok materyali bir arada kullanıyorum. Aslında tasarımlarımı ve kullandığım malzemeleri açıklamak oldukça zor. Göreceksiniz çok fazla materyali bir arada kullanıyorum. IF Wedding fuarı bence en önemli fuarlardan biri ve ben de bu fuara katkıda bulunacak olmaktan mutluyum." "AMAÇ İHRACATI ARTTIRMAK" Hem gelinlik hem de damatlık tasarımlarıyla fuara katıldıklarını belirten İğne İplik Moda'nın sahibi Süleyman Deli, "Firma olarak genelde yurt dışındaki müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak üzere buradayız. Birçok Arap ülkeleri, Amerika, Almanya, İtalya gibi ülkelerde faaliyet gösteren bir firmayız. Müşterilerimizin bizden bir beklentisi var. Gerçek anlamda bütün koleksiyonu bir arada görme şansı yakalıyorlar, hem de diğer firmaların ürünleriyle karşılaştırabiliyorlar. Standımızı tamamlamak için çalışıyoruz, yarın umarım iyi bir satış yaparız. Amaç ihracatı arttırmak" dedi. "MALZEMELERİ DOLARLA ALMAK RAHATSIZ EDİCİ" Aldıkları bütün malzemelerin dolar üzerinden hesaplanması nedeniyle rahatsız olduklarını belirten Süleyman Deli, "İster istemez ürünün fiyatına yansıyor. Bu durumda müşteri konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yurt dışındaki müşterilerimizle sıkıntı yaşamıyoruz ancak yurt içinde özellikle Anadolu kesiminde biraz sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu. Koleksiyonlarının çok çeşitli olduğunu belirten Süleyman Deli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl gelinlikte uzun kuyruklar moda. Gelin fotoğraflarında artık dış mekan tercih edilmesi nedeniyle 3 boyutlu çiçeklerin, minicik kristallerin, el emeği göz nurunun olduğu gelinlikler ön planda olacak. Bu yıl bordo tonu damatlıkta ön planda gözükse de damatlar, siyah ve lacivertten vazgeçmiyor. Türk kızları Avrupa modasını takip ettiği için, dantel detaylarının ön planda olduğu, ön kısımda yoksa sırt kısmında derinliklerin olduğu gelinlikleri tercih ediyor. Bu yıl dantel ve transparan detaylar ön planda olacak." ARTIK DAMATLAR DA DETAYCI Torres Ceromonia firmasının sahibi Serdar Çakırlı ise 11 yıldır fuara katıldıklarını belirterek, "Sloganımız sadece damatlık. Sektörel olarak Türkiye'de sadece damatlık üreten tek firmayız. 11 yıldır sürekli fuara katılıyoruz. İlk yılki gibi heyecanımız var. Yurtdışından katılımcıları bekliyoruz. Çok önde renkler var, griler, silverlar, uluslararası pazara hitap eden koleksiyonlar. Çok heyecanlı bir koleksiyonumuz var. Gün geçtikçe, damatlar da gelinler kadar detaycı oluyor. Bu da bizim için bir avantaj, heyecan duyuyoruz bu işte. Tasarımcılarımızla hazırladığımız bir temamız var. Bisikletlerle hazırladığımız bir hikayemiz var. Bisikletlerle birlikte koleksiyonumuzu sunacağız. İhracatçı bir firma olduğumuz için dövizdeki artış bazen avantaj bile olabiliyor" diye konuştu.